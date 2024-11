Prevenzione del Tumore della Prostata: per prendersi cura di sé basta poco

Dall’11 al 17 novembre, durante il mese dedicato alla prevenzione del tumore della prostata, Mediaset lancia una campagna crossmediale dedicata alla prevenzione. Le neoplasie prostatiche sono le più frequenti nell’uomo, (19,8% di tutti i tumori maschili) e solo nel 2023, sono state stimate circa 41.100 nuove diagnosi. Si tratta di patologie che colpiscono principalmente gli uomini over 50, i quali sebbene consapevoli dell’importanza della prevenzione, evitano ancora i controlli regolari. Il concept della campagna si basa sull’idea che ogni giorno gli uomini nella loro quotidianità svolgono tanti compiti che sono spesso più complicati, lunghi e stressanti di quanto possa essere una semplice chiamata al proprio medico per parlare di prevenzione. Mediaset, con questa iniziativa, mira a sensibilizzare la popolazione maschile sull’importanza della diagnosi precoce, perché prendersi cura di sé a volte è più semplice di quello che si possa pensare. Come accade per il carcinoma mammario, anche la prevenzione del tumore alla prostata può salvare vite. La salute è un gesto d'amore verso se stessi, e non esiste atto più semplice e veloce di una telefonata per iniziare questo percorso di prevenzione. La campagna sarà visibile online sulle pagine del Gruppo, in radio e sul sito web dedicato www.mediasethaacuoreilfuturo.it