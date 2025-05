Mediaset per il futuro: Second Hand

Mediaset ha a cuore il futuro e per questo realizza una nuova campagna per sensibilizzare il pubblico sul valore del riutilizzo e sull’importanza di prolungare la vita degli oggetti e ridurre gli sprechi. Il Second Hand si conferma come una delle pratiche più sostenibili messe in atto dagli italiani. Una scelta che permette di risparmiare e fare del bene al pianeta senza dover rinunciare ai propri gusti e al proprio stile. Con una campagna digital diffusa dal 25 maggio al 1° giugno, Mediaset coinvolge il pubblico su una riflessione rispetto ai nostri consumi. Scegliere oggetti di seconda mano, infatti, ci permette di entrare in contatto con pezzi unici che racchiudono storie uniche e di limitare il nostro impatto ambientale. “Possiamo dare al pianeta una seconda mano” è un invito a ripensare le nostre abitudini, perché ogni giorno abbiamo una nuova opportunità per fare del bene al mondo in cui viviamo. Un piccolo gesto da parte di ognuno di noi, che, se condiviso