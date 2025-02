L'importanza del rispetto: Approfondimenti

Ecco una raccolta dei momenti più significativi dedicati all'argomento nei programmi in palinsesto. Forum: l'importanza dei nonni Barbara Palombelli e Mons. Paglia riflettono sul tema dei nonni e sulla loro importanza, non solo per la famiglia, ma per la società intera.

Verissimo: La madre di Matteo Guadagnoli Matteo Guadagnoli, il giovane ragazzo vittima di un'aggressione omofoba a Roma, raccontato dalla mamma Alessandra.

Forum: Il buon esempio Daniele Mencarelli riflette sui giovani: " È una generazione che chiede complessità agli adulti"

Pomeriggio Cinque: Lucca, rimprovera vandali e viene accoltellato: grave 62enne Mario Livi ha chiamato i soccorsi dopo essere stato trafitto. Uscito di casa con un amico ha trovato due ragazzini di 15 e 16 anni, che stavano vandalizzando la staccionata, senza scopo. L’hanno colpito con due coltellate.