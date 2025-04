Mediaset ha a cuore il futuro e, in occasione della Giornata nazionale per la donazione degli organi, che verrà celebrata l’11 aprile, firma la campagna “C’è qualcuno per cui sei perfetto”, per sensibilizzare e incoraggiare i cittadini italiani a iscriversi al Registro nazionale donatori. Ogni adesione conta, perché la donazione rappresenta una speranza di vita per chi si trova in attesa di un trapianto. La campagna, on line dall'8 al 15 aprile, sarà presente sui profili social di Mediaset per il futuro, sul sito web dedicato, nei monitor aziendali e nei circuiti Digital Out Of Home. Verrà, inoltre, fornito anche il link di accesso alla pagina web https://sceglididonare.it/ del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Trapianti, con tutte le informazioni necessarie per diventare donatore. Mediaset, consapevole del proprio ruolo sociale, ribadisce così il proprio impegno per una società più solidale, invitando ciascuno di noi a informarsi, scegliere consapevolmente e diffondere il valore della donazione di organi