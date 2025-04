In occasione della Giornata mondiale della Terra, Mediaset si impegna nel sensibilizzare il pubblico sull’importanza di proteggere e preservare l’ambiente.

Con una campagna digital diffusa dal 22 al 29 aprile 2025, Mediaset ricorda che la Terra è la nostra casa e, pertanto, dobbiamo tutelarla ogni giorno attraverso scelte responsabili e semplici gesti quotidiani. Salvaguardare il Pianeta e le sue risorse, infatti, significa prendersi cura del nostro presente, ma anche avere a cuore il futuro di chi verrà dopo di noi.

L’iniziativa sarà presente sui profili social di Mediaset per il Futuro, sul sito web dedicato e nei circuiti Digital Out Of Home. Per l’occasione, anche la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde a sostegno dell’iniziativa.

Mediaset, consapevole del suo ruolo sociale, ribadisce così il proprio impegno per un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere la Terra con azioni concrete e scelte consapevoli.