Diversità e inclusione: approfondimenti

Striscia la notizia: La Puglia insegna la lingua dei segni a tutti i bambini Rajae Bezzaz torna a occuparsi della Lis, la Lingua dei segni italiana, con una bella notizia: in Puglia la lingua che si parla con le mani verrà insegnata a tutti i bambini delle elementari e delle medie. Attenzione: questo è un servizio con i sottotitoli per gli udenti!

Le Iene: Sara, la ragazza che ha perso le parole Parla solo con 5 persone: per il resto ha scelto il silenzio, per colpa della balbuzie. La dolcissima Sara, sorprendendo i familiari, riesce a raccontare la sua vita difficile alla Iena Nina che la accompagna a Milano da uno dei massimi esperti di foniatria, Antonio Schindler, per aiutarla nella sua lotta per la "vita normale" che sogna"

Amici: Luigi Strangis torna per parlare di libertà Il vincitore della scorsa edizione di Amici incontra i ragazzi e dà loro consigli, presentando il suo nuovo album “Voglio la gonna”, che parla di libertà di essere, senza costrizioni.

Striscia la notizia: Flop del Bonus taxi a Napoli Luca Abete indaga sul fatto che i voucher di massimo 120 euro riservati alle categorie più fragili della popolazione (tra cui disabili, donne in gravidanza, anziani e neo genitori) non vengano accettati dalla stragrande maggioranza dei tassisti napoletani.

Mattino Cinque: Bimbo iperattivo allontanato da scuola Polemiche per l'allontanamento di un bambino dalla classe, rabbia dei genitori, una sentenza del Tar rimasta inascoltata e preside sospeso.

Le Iene: Manuel Bortuzzo e la vita tra le barriere architettoniche Il nuotatore vive dal 2019 su una sedia rotelle, come altri 300 mila italiani. Le Iene provano a fare un giro in centro a Roma con lui: ecco il diario di un'odissea, soprattutto sui mezzi pubblici, tra ascensori e montascale sistematicamente fuori uso

Striscia la notizia: Famiglie SMA, un aiuto concreto Vittorio Brumotti si trova a Savona per accendere i riflettori sulla SMA e sul supporto di cui necessitano le famiglie dei bambini affetti da questa malattia degenerativa

C'è posta per te: La sorpresa di Charles Leclerc La storia di un regalo che una giovane di 23 anni, affetta da sclerosi multipla, vuole dedicare al compagno.

Mattino Cinque: Gesù bambino sarà femmina A Graffignano, i preparativi per il presepe vivente e la scelta di un Gesù Bambino femmina accendono la polemica.

Pomeriggio Cinque: Francesco Mango: "Sono bipolare" Si discute della condizione del marito di Viola Valentino, che ha dichiarato di soffrire di disturbo bipolare e di non poter lavorare per questo.