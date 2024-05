Campagna per il turismo italiano: il progetto

Dal 19 al 25 maggio Mediaset si impegna, con una campagna tv e digital, a promuovere un comportamento più consapevole nella scelta delle vacanze, perché viaggiare non sia solo una questione di destinazione, ma anche di approccio. In un paese come l’Italia, ricco di mete splendide e celebri, la vera sfida non sta tanto nel decidere dove andare, ma piuttosto nell' individuare il modo migliore per farlo. Viaggiare non dovrebbe essere solo un’esperienza da turista occasionale, ma piuttosto un’opportunità per abbracciare uno stile di viaggio virtuoso e sostenibile, dove ogni passo è studiato per minimizzare l’impatto sull’ambiente e massimizzare i benefici per le comunità locali. Con un approccio consapevole, è possibile viaggiare "senza lasciare tracce", contribuendo attivamente alla conservazione delle risorse naturali e culturali del nostro Paese. Scegliere di essere turisti responsabili significa adottare pratiche come il consumo attento, il sostegno alle economie locali, il rispetto delle tradizioni e della biodiversità. In questo modo, non solo godiamo delle bellezze del nostro territorio, ma diventiamo anche custodi del suo futuro. Mediaset è orgogliosa di sostenere e promuovere questa visione di viaggio, incoraggiando tutti coloro che attraversano le nostre terre a fare una scelta all'insegna della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente.