Campagna per il turismo: approfondimenti

Freedom: La Sardegna e i tesori dell'isola di Pietro Siamo in Sardegna, nell'Isola di San Pietro. Qui ha vita la storia di Carloforte, tra pirati, battaglie, un'antica salina e dei fenicotteri rosa.

Striscia la notizia: "Ambiente Ciovani", alla scoperta del plogging Le due giovani consulenti scientifiche Serena e Silvia ci parlano di una nuova attività sportiva, che mette insieme la corsa e la raccolta dei rifiuti.

Studio Aperto MAG: Lo spettacolo del foliage Nell'altopiano di Asiago la magia cromatica autunnale.

Striscia la notizia: "Ambiente Ciovani"- Attenti al crepaccio! La passione per le camminate sui ghiacciai può diventare pericolosa con l’arrivo della primavera per l’aumento dei crepacci. Sono enunciati gli accorgimenti per viaggiare in sicurezza.

E-Planet: l'app per il turismo lento Riscoprire la bellezza di viaggiare a ritmo più lento

Studio Aperto MAG: Il cammino di Don Bosco In marcia lungo il cammino di Don Bosco sulle colline chieresi.