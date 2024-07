Campagna per il turismo italiano

Dal 14 luglio al 31 agosto Mediaset rinnova il suo impegno con una campagna tv e digital volta a promuovere il turismo consapevole e responsabile nel nostro Paese. “Innamoriamoci dell’Italia. Visitiamola col cuore” è il messaggio che mira a sensibilizzare sull’importanza di rispettare la bellezza naturale e il patrimonio culturale italiano.

La necessità di proteggere l’ambiente durante le attività turistiche che, creando un legame affettivo con il territorio. Incoraggiare pratiche che che riducano l’impatto ambientale, come la raccolta dei rifiuti. Evitare comportamenti pericolosi, come accendere fuochi nei boschi. Questi sono i temi importanti.

Ciò rappresenta un passo fondamentale verso un turismo più sostenibile e rispettoso, con il desiderio che tutti si innamorino dell’Italia non solo per le sue bellezze, ma anche per l’attenzione e il rispetto che dedichiamo al nostro ambiente. Insieme possiamo fare la differenza!

Mediaset invita a unirsi in questa importante iniziativa. Visitare l’Italia col cuore significa non solo godere delle sue meraviglie, ma anche proteggerle per le generazioni future. Innamoriamoci dell’Italia e visitiamola responsabilmente.