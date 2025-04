Scopriamo cosa succederà nella seconda stagione di Maria Corleone 2 che andrà in onda dal 29 aprile su Canale 5

La seconda stagione di Maria Corleone andrà in onda da martedì 29 aprile su Canale 5 con nuovi intrighi e colpi di scena. Amore, carriera e famiglia: riuscirà la protagonista, interpretata da Rosa Diletta Rossi, a tenere tutto in equilibrio?

Maria Corleone 2: cosa succederà nella seconda stagione?

Nonostante il desiderio di costruire la sua nuova vita lontana da Palermo e dal suo passato, Maria Corleone non riesce a prendere le distanze dalle proprie radici. A Milano prova a creare la sua carriera, ad affermarsi nel mondo della moda e soprattutto a ritrovare la sua identità, ma il peso del suo cognome è impossibile da ignorare.

Maria Corleone è, infatti, molto simile al padre, che la descrive come la più coraggiosa dei suoi figli e in particolare la più simile a lui.

Il non riuscire a lasciarsi alle spalle il suo passato la trascina spesso nei guai, ma è lei stessa che riesce a trovare il modo di uscirne. Anche se a distanza Maria Corleone decide di combattere per la sua famiglia, di affrontare vecchi e nuovi nemici e farà di tutto per proteggere chi ama.

Maria Corleone dovrà affrontare nuove sfide e nuovi nemici. Quale sfide la attendono in questa nuova stagione? Riuscirà a non perdere se stessa mentre lotta al fianco della sua famiglia?

Nell'attesa delle nuove puntate, potete rivedere tutti gli episodi della prima stagione di Maria Corleone in streaming gratis su Mediaset Infinity.

