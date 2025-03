Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 31 marzo al 4 aprile

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Esra in una scena di Love, Reason, Get even

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 31 marzo al 4 aprile, Esra ha recuperato la memoria e propone a Ozan di ripartire da zero, evitando qualsiasi litigio e discussione.

Intanto, Salim Kaya, un noto e temuto imprenditore, fa una proposta ad Ozan per comprare l'azienda. Ozan rifiuta ma non sa che Salim, pur di riuscire a convincerlo, è disposto a tutto.

Un'uscita al ristorante tra coppie diventa l'occasione per far scoppiare una guerra "maschi contro femmine". Le mogli, sconfitte, si prendono la rivincita andando in vacanza in un resort in cui lo staff è composto solo da uomini belli e muscolosi, scatenando la gelosia dei loro mariti.

Il signor Salim rapisce Atlas e dà un ultimatum a Ozan per fargli vendere l'azienda.

Ozan cerca prove da consegnare alla polizia per incastrare Salim, ma finisce per essere catturato insieme ad Esra dagli uomini dello spietato imprenditore.

Alla fine di una lunga riunione di famiglia, Esra confessa a Ozan di essere di nuovo incinta. Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

