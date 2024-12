Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 30 dicembre al 3 gennaio

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 30 dicembre al 3 gennaio, Ozan dichiara il suo amore a Esra e le chiede di aspettarlo, perché il matrimonio con Cagla è solo una farsa, ma la ragazza non ne vuole sapere.

Ozan indice una riunione d'emergenza del consiglio d'amministrazione per annullare il progetto di Antalya, ma Cinar convince il consiglio ad approvarlo. Allora Ozan mette in atto un piano per far perdere l'aereo a Cinar e prendere così il suo posto al fianco di Esra.

Zumrut e Menekse continuano a fare di tutto per separare Elif e Ekrem, ma non c'è niente da fare: ormai il sentimento che li unisce è sempre più forte.

Esra si ritrova a cena con Ozan nell'elegante ristorante dell'hotel di Antalya.

Ozan rivela a Esra di aver chiesto il divorzio a Cagla e le chiede di aspettarlo perché è innamorato di lei. Esra accetta a patto che non le si avvicini e non la cerchi fino a divorzio avvenuto.

Cagla, dal canto suo, decide di ricattare Esra con le foto che la ritraggono con Ozan.

Cinar sente una telefonata tra la madre e Cagla e scopre che il matrimonio della sorella è una finzione. Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

