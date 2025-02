Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 3 al 7 marzo

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 3 al 7 marzo, Esra scopre che Ozan sta solo fingendo di stare male e decide di infastidirlo andando in ufficio a lavorare con Efe. Dal canto suo, Ozan provoca la gelosia di Esra con la presenza di Andrea, la modella della campagna dell'azienda e vecchia conoscente di Ozan. Esra, Zeynep ed Elif si lamentano dell'esagerata attenzione che i ragazzi riservano ad Andrea, ammaliati dalla sua bellezza. La gelosia nei confronti di Andrea spinge poi Esra a chiudere la ragazza all'interno del camper dove si sta preparando per il servizio. È il giorno di San Valentino e per Esra e Ozan è una doppia ricorrenza: è la data di fondazione dell'azienda e l'anniversario del loro divorzio. La coppia sembra aver comunque trovato un equilibrio e insieme al piccolo Atlas partecipa alla festa in Azienda. Ruya, presa dalle sue macchinazioni, si trova a dover fronteggiare un problema: la presenza alla festa della signora Handan. Ozan ed Esra, sequestrati da Ruya e Baris, cercano invano di liberarsi, ma è l'ennesima occasione per litigare. Ekrem comunica alle famiglie il rapimento dei due protagonisti ma Yalcin, attraverso un video, capisce quale sia il luogo della detenzione. Si avvicina il compleanno di Ozan ed Esra decide di organizzare una festa a sorpresa per il marito. Non riuscendo a fare tutto da sola, si fa aiutare da Efe cercando di mantenere tutto nel massimo segreto. Purtroppo, tra un imprevisto e l'altro Ozan inizia a sospettare qualcosa ma, non immaginando che tutto è dovuto all'organizzazione della festa, inizia a farsi domande sulla moglie. Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

