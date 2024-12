Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 23 al 27 dicembre

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 23 al 27 dicembre, Musa e Zeynep si mettono d'accordo e fanno in modo che Esra e Ozan si incontrino "casualmente", sperando che chiariscano e facciano pace. Ma le cose non vanno secondo i piani. Cinar e Esra si ritrovano quasi costretti dal signor Arif ad andare a cena a casa sua e, una volta lì, scoprono di essere stati invitati insieme a Ozan e Cagla. La tensione è alle stelle.

Ozan in una scena di Love, Reason, Get even

Nel frattempo, fervono i preparativi per il matrimonio di Ozan e Cagla. Zumrut si occupa di distribuire le partecipazioni tra amici e conoscenti, evitando con attenzione di farle arrivare a Menekse e Yalcin. È arrivato il giorno del matrimonio di Cagla e Ozan: Esra finge indifferenza ma non è così e anche Cagla non è felice, vuole sposare Ozan ma sa che lui non la ama e si chiede quanto sia giusto sposarsi con questi presupposti ma alla fine decide di farlo. Ozan sposa Cagla nonostante sia sempre follemente innamorato di Esra. Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

