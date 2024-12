Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 16 al 20 dicembre

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 16 al 20 dicembre, Cinar è stanco di recitare il ruolo di stagista e costringe il padre a prendere una decisione. Nel frattempo, Esra e Ozan continuano la loro guerra fredda, caratterizzata da allusioni e sfide più o meno velate. Ozan dice ad Esra quello che prova per lei e la ragazza sembra ricambiare i suoi sentimenti, ma gli dice di aver bisogno di tempo per elaborare la cosa. Cagla li vede baciarsi e, dopo un primo momento di disperazione, decide di lottare per Ozan. Anche Cinar non vuole arrendersi con Esra e affronta Ozan dicendogli che farà il possibile per conquistarla.

Ekrem partecipa a una lezione di scultura condotta da Timur, insieme a ELIF, per trascorrere del tempo con lei. Ekrem, gelosissimo di Timur, il nuovo spasimante di Elif, decide di allontanarlo con la complicità di Zeynep e soprattutto di Zumrut. Ozan, benché innamorato di Esra, sospetta che lei non sia sincera e decide su due piedi di sposare Cagla. Esra, disperata e incredula, affronta Ozan. Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE