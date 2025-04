Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata finale

Nell'episodio finale della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 8 aprile su Mediaset Infinity, Nazim chiede a Zumrut di diventare sua moglie. Intanto Elif ed Ekrem annunciano alla famiglia che possono finalmente adottare un bambino. Esra si lamenta di non aver mai avuto un matrimonio da sogno e Ozan, con l'aiuto di Zeynep e Musa, organizza una nuova cerimonia nuziale, in riva al mare. Ozan ed Esra si scambiano la loro promessa di amore. Esra sente dei forti dolori, il parto si complica e diventa più difficile del previsto. Dopo tanti timori, tutto si risolve per il meglio ed Esra e Ozan diventano genitori di una bambina che decidono di chiamare Ada. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE