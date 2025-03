Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 3 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 3 marzo su Mediaset Infinity, Ozan ha un incidente con l'auto di Esra a cui Baris aveva manomesso i freni in accordo con Ruya. Dopo l'incidente Esra è molto premurosa con Ozan e lui se ne approfitta.

Ruya va nel panico quando scopre che è stato Ozan ad avere l'incidente perché ha paura venga scoperta. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

