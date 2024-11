Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 29 novembre su Mediaset Infinity, Cinar è sempre più interessato a Esra; Ozan se ne accorge e dà sfogo alla sua gelosia. Al ristorante la situazione è sempre più tesa, ma Menekse non vuole cedere al gioco di Zumrut messo in atto per farsi licenziare. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get Even, dalla trama al cast della serie.

