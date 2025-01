Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 29 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 29 gennaio su Mediaset Infinity, Ozan segue il piano di Esra e chiede a Cagla di tornare a vivere con lui, ma Cinar non è convinto di questo cambio così repentino. Elif viene ammessa all'accademia musicale di Vienna e lo confida alla madre Zumrut.

