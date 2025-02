Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 28 febbraio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 28 febbraio su Mediaset Infinity, Esra presenta la creazione di un negozio virtuale e convince l'investitore presentato da Efe ad aderire all'app. Per festeggiare Efe invita Esra in un karaoke bar, ma la cosa irrita profondamente Ozan, il quale fa una scenata di gelosia. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

