Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 27 febbraio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 27 febbraio su Mediaset Infinity, Esra ed Ozan si lanciano una sfida in azienda: entrambi hanno un'idea per una proposta da presentare ad un cliente e Ozan propone una scommessa. Zumrut decide di vendicarsi di Menekse organizzando nel quartiere una distribuzione gratuita di panini con le kofte.

Ruya consegna a Baris il suo primo stipendio per aiutarlo con i creditori.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

