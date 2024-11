Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata lunedì 25 novembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 25 novembre su Mediaset Infinity, Cagla e Ozan escono a pranzo insieme: la ragazza sembra essersi infatuata di lui.

Dopo essere stato messo in squadra con Esra, a Cinar viene l'idea di mettere sull'app il ristorante di Menekse. Ozan è sempre più infastidito dal bel rapporto che si sta creando tra Esra e Cinar. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get Even, dalla trama al cast della serie.

