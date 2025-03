Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata del 25 marzo

Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 25 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 25 marzo su Mediaset Infinity, Esra è sopraffatta dall'amnesia e tutti si preoccupano di farle recuperare la memoria. Ozan, determinato a farle rivivere alcuni momenti felici del loro passato, organizza un falso incendio al ristorante di Menekse per rievocare il momento della proposta di matrimonio. Esra, però, è stanca di sforzarsi di ricordare. Ma Ozan non si arrende e la porta al Luna Park, sperando che possa ricordare i momenti vissuti insieme. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE