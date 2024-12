Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata mercoledì 25 dicembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 25 dicembre su Mediaset Infinity, Zumrut si occupa di distribuire le partecipazioni per il matrimonio di Ozan e Cagla.

Anche Esra riceve la partecipazione alle nozze e ha uno scontro con Ozan. Cagla chiede a Esra di accompagnarla per decidere alcuni dettagli del matrimonio.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

