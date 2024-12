La puntata del 25 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 25 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, fervono i preparativi per il matrimonio di Ozan e Cagla. Zumrut si occupa di distribuire le partecipazioni tra amici e conoscenti, evitando con attenzione di farle arrivare a Menekse e Yalcin.

Cagla è impegnata a organizzare i dettagli della location per le nozze e il ricevimento. Stanca di gestire tutto da sola, decide di avvicinarsi a Esra chiedendole di accompagnarla.

Zumrut sta cercando tra i suoi gioielli un regalo per Cagla, mentre per quest'ultima rimane solo un ultimo passo: provare l'abito da sposa. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE