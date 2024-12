Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata martedì 24 dicembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 24 dicembre su Mediaset Infinity, Cinar e Esra si ritrovano a una cena organizzata dal signor Arif insieme a Ozan e Cagla.

Cagla è nervosa per la presenza di Esra e ne approfitta per comunicare a tutti che lei e Ozan andranno a vivere nella nuova casa del suo futuro marito. Ozan decide di dire a Cagla e a tutti i presenti la verità: Esra è la sua ex moglie. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

