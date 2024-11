Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata venerdì 22 novembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 22 novembre su Mediaset Infinity, uno dei ristoranti che ha concluso un accordo con la società di Ozan invita a pranzo alcuni rappresentanti e Cagla premia Esra e Cinar. Al ristorante, Cagla fa capire a Esra che avrà un futuro nella società, mentre Ozan appare contrario. Ekrem si è trasferito a casa di Zumrut, che gli impone di non avere contatti e scambi di sguardi con Elif. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get Even, dalla trama al cast della serie.

