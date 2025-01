Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 17 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 17 gennaio su Mediaset Infinity, il signor Arif invita Ozan a ripensare al suo matrimonio, ma lui è irremovibile. Decide così, con il supporto di Cinar, di estrometterlo dall'azienda. Anche questo, però, non basterà per spingere Ozan a tornare sui suoi passi e a riavvicinarsi a Cagla. Nel frattempo, Ekrem e Elif ufficializzano il loro fidanzamento.

