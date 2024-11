Il riassunto della seconda puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata giovedì 14 novembre su Mediaset Infinity

Nella seconda puntata della nuova serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicata giovedì 14 novembre su Mediaset Infinity, Esra incontra Ozan nel suo ufficio: il suo ex marito le propone un accordo e le offre una busta con un assegno. Esra firma il documento, ma strappa la busta con l'assegno davanti a Ozan.

Tornato da Londra, Cinar incontra Esra in lacrime e prova a consolarla. Ekrem, il fratello di Esra, rivede Ozan dopo aver saputo che la sorella ha rifiutato dei soldi dall'ex marito.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get Even, dalla trama al cast della serie.

