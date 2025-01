Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 14 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 14 gennaio su Mediaset Infinity, dopo un litigio, Ekrem e Elif si riscoprono sempre più innamorati... a tal punto di decidere di sposarsi. I due lo annunciano alle rispettive madri che, ovviamente, non la prendono bene.

Nel frattempo, Cagla accusa Esra davanti a tutti di aver tradito l'azienda. Ozan sembra prendere le sue difese, cosa che infastidisce molto Cinar.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

