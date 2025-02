Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 14 febbraio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 14 febbraio su Mediaset Infinity, nel tentativo di convincere Ozan a restare con loro, Cagla porta via Ela.

Ayaz ricatta Ezra minacciandola di rivelare a Ozan che Atlas è suo figlio se lei non gli fornirà informazioni sui clienti dell'azienda di Ozan.

