Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 12 febbraio su Mediaset Infinity, si svolgono le nozze tra Elif ed Ekrem. Tra gli invitati alla cerimonia, si presenta anche Ayazm, che spiazza Ozan rivelandogli di essere il suo fratellastro. Mentre Esra cerca di supportare il ragazzo nella ricerca della verità, Ozan deve fare i conti con i ricatti di Cagla, pronta a separarlo per sempre dalla figlia Ela se lui non ritirerà le pratiche del divorzio. Ozan, però, non sembra disposto a cedere. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE