Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata mercoledì 11 dicembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 11 dicembre su Mediaset Infinity, Menekse è disperata perché teme che suo marito Yalcin la tradisca e si sfoga con Zumrut. Musa pensa che Esra provi ancora dei sentimenti nei confronti di Ozan. Cinar confida a Esra di essere innamorato di una donna. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE