Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata mercoledì 1 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 1 gennaio su Mediaset Infinity, Ozan prenota un elegante ristorante di Antalya per festeggiare l'anniversario del matrimonio con Esra.

Dopo che Ozan ha dichiarato il suo amore a Esra, i due si ritrovano abbracciati. Cinar arriva ad Antalya e si scontra con Ozan. Nel frattempo, Cagla si risveglia nel letto di Mert.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

