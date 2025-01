Love, Reason, Get even, la puntata del 7 gennaio in streaming

La puntata del 7 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 7 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra rivela a Zeynep che Cagla la sta ricattando, minacciandola di escludere Ozan dall'azienda se non interrompe ogni rapporto con lui.

Secondo Cagla, Esra deve rinunciare a Ozan e non dargli alcuna speranza di un futuro insieme. Zeynep la incoraggia a non arrendersi e a parlare con Ozan, convinta che insieme possano trovare una soluzione.

Esra decide di incontrare Ozan, ma Cagla intercetta i messaggi inviati dalla ragazza. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE