La puntata del 6 marzo di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 6 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan ed Esra, sequestrati da Ruya e Baris, cercano invano di liberarsi, ma è l'ennesima occasione per litigare. Ekrem comunica alle famiglie il rapimento dei due, ma Yalcin, attraverso un video, capisce quale sia il luogo della detenzione. Decidono allora di andarci per liberare i rapiti, che nel frattempo, costretti all'immobilità, si lasciano andare a profonde confessioni, mostrando ancora una volta di amarsi profondamente. E mente Ekrem, Musa e Zeynep si perdono per strada, Menekse, Zumrut e Yalcin raggiungono la fabbrica dismessa in cui sono trattenuti Ozan ed Esra. Ma ovviamente l'ennesimo litigio tra le donne, li fa scoprire aggiungendo anche loro tre al numero dei sequestrati. Ma Musa intanto ha avvisato la polizia, informandola delle loro scoperte relative alla location del sequestro. E la polizia interviene, libera tutti e arresta i due rapitori.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

