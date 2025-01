Love, Reason, Get even, la puntata del 6 gennaio in streaming

La puntata del 6 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 6 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra va alla festa aziendale accompagnata da Cinar. Nel corso della serata, Ozan fa un discorso in pubblico e ringrazia Esra per essere rimasta al suo fianco nei momenti difficili.

Cagla, per sfogare la sua rabbia, attacca Esra davanti a tutti cercando di sminuirla e rivelando che in passato era una semplice commessa. Ozan e Cinar la rimproverano e le chiedono di smetterla.

Dopo la festa, Cinar dichiara il suo amore ad Esra perché crede di essere ricambiato, ma lei lo respinge. Ozan li vede e pensa che ci sia qualcosa tra loro. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

