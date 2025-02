La puntata del 6 febbraio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 6 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra e Cinar partecipano al compleanno di Ela insieme ad Atlas.

Durante una violenta discussione con Cagla, il signor Arif ha un infarto e viene ricoverato in ospedale. Cinar resta con il padre e Ozan accompagna Esra a riprendere il piccolo Atlas.

La tensione tra i due è alta e finiscono col litigare. Intanto quasi alla vigilia delle nozze Ekrem viene licenziato, ma non ha il coraggio di dirlo a Elif.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

