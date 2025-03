La puntata del 5 marzo di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 5 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, è il giorno di San Valentino e per Esra e Ozan è una doppia ricorrenza: è la data di fondazione dell'azienda e l'anniversario del loro divorzio. La coppia sembra aver comunque trovato un equilibrio e insieme al piccolo Atlas partecipa alla festa in azienda. Ruya, presa dalle sue macchinazioni, si trova a dover fronteggiare un problema: la presenza alla festa della signora Handan la cui azienda è stata inserita da Ruya nel suo curriculum, in maniera falsa. Per paura di essere smascherata, la donna lascia la festa con la scusa di essere malata. Esra viene a conoscenza del fatto che Ruya non ha mai lavorato per Handan e il giorno dopo, apprendendo la no-tizia dell'assenza della donna in ufficio, decide di andare a casa sua per avere spiegazioni in merito. Nel frattempo Ozan scope che i freni della macchina di Esra sono stati manomessi e grazie alle telecamere di sicurezza, scopre che l'artefice della manomissione è Baris. Riconosce l'uomo nel video e ne scopre il collegamento con Ruya. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

