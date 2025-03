La puntata del 4 marzo di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 4 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra, Zeynep ed Elif si lamentano dell'esagerata attenzione che i ragazzi riservano ad Andrea, ammaliati dalla sua bellezza. Spinte dalla gelosia, decidono di recarsi sul set fotografico. La gelosia nei confronti di Andrea spinge poi Esra a chiudere la ragazza all'interno del camper dove si sta preparando per il servizio. Andrea viene colta da un attacco di panico, e mentre Esra e Ozan la portano in ospedale, arrivano a scontrarsi con Adam.

Ozan viene colpito e una volta a casa, mentre Esra gli cura la ferita, tra i due si accende una discussione che li porterà a baciarsi.

Intanto Zumrut, convinta che Ekrem ed Elif stiano cercando casa per andarsene, si fa prendere dalla paura di rimanere da sola e inizia a comportarsi in modo strano.

