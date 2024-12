La puntata del 4 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 4 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan ed Esra si trovano costretti a posare insieme per un servizio fotografico, vestiti da sposi. Ozan rimane vittima di un piccolo incidente e viene portato in ospedale. Esra, sentendosi in colpa per l'accaduto, trascorre con lui tutta la notte. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

