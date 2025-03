La puntata del 31 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 31 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra ha recuperato la memoria e propone a Ozan di ripartire da zero, evitando qualsiasi litigio e discussione. Entrambi fanno un enorme sforzo, però, nel trattenersi.

Zumrut è gelosa di Neriman, intenzionata ad avvicinarsi a Nazim, e cerca di mettersi in mezzo tra i due.

Alla Milenyum Soft arriva Salim Kaya, un noto imprenditore, che vuole comprare l'azienda. Ozan però rifiuta l'offerta e l'imprenditore lascia intendere di poter diventare aggressivo pur di riuscire nel suo intento.

Salim Kaya prendere di mira Esra, pur di convincerlo, ma Ozan ancora non lo sa.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

