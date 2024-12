La puntata del 31 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 31 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan indice una riunione d'emergenza del consiglio d'amministrazione per annullare il progetto di Antalya, ma Cinar convince il consiglio che ne ricaverebbero un buon profitto e viene approvato.

Ozan mette in atto un piano per far perdere l'aereo a Cinar, e prende il suo posto al fianco di Esra.

L a madre di Cinar è stata portata d'urgenza in ospedale per intossicazione da alcol.

Una volta ad Antalya, Ozan mette a capo del progetto un altro collaboratore e dice ad Ezra che lei tornerà a Istanbul con lui. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

