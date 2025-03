La puntata del 3 marzo di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 3 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Zumrut fa ritorno a casa, ma quando racconta di essere stata rapita dalla mafia dei panini di kofte, nessuno le crede.

Intanto, Ozan ha un incidente con l'auto di Esra a cui Baris aveva manomesso i freni. Ruya va nel panico quando scopre che è stato Ozan ad avere l'incidente e che la revisione dell'auto potrebbe rivelare la manomissione.

Anche se Ozan se l'è cavata con una leggera ferita alla spalla, Esra è molto preoccupata e il ragazzo approfitta delle sue cure. Ma quando Esra scopre che sta solo fingendo di avere male, decide di infastidirlo andando in ufficio a lavorare con Efe. Per tutta risposta, Ozan provoca la gelosia di Esra con la presenza in ufficio di Andrea, la modella della campagna dell'azienda e vecchia conoscente di Ozan.

Nel frattempo, Zumrut trova dei biglietti da visita di agenti immobiliari tra gli spartiti di Elif e sente un discorso tra lei ed Ekrem riguardo a un affitto.

