La puntata del 3 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 3 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra è molto amareggiata perché Ozan continua a trattarla male. La ragazza nota che con tutti gli altri è gentile, specialmente con Cagla.

Nel frattempo, la gelosia di Ozan nei confronti di Cinar non sembra diminuire. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE