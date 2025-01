La puntata del 29 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 29 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Cinar vorrebbe dire a Ozan che Cagla aspetta un figlio da Mert, ma lei cerca di convincerlo a non dirlo, soprattutto ora che Ozan le ha chiesto di tornare a vivere con lui.

Cinar è molto dubbioso per questo cambio di idea repentino di Ozan, ma accetta di non dire nulla per la felicità di Cagla. Ozan sta facendo tutto questo per seguire il piano di Esra, anche se la recita la farà innervosire e ingelosire.

Intanto la caccia al tesoro di Yalcin ed Ekrem prosegue. Nonostante vari dubbi e preoccupazioni, anche Menekse si aggrega alla ricerca del tesoro. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

