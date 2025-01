La puntata del 28 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 28 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra confessa a Zeynep che dubita che Cagla sia incinta.

Cagla si incontra di nascosto in un parco con Mert, lui le confessa che ha saputo da Cinar che è incinta e le dice che vuole stare con lei. Mert crede che il bambino sia suo: è convinto che non può essere di Ozan perché pensa non ci sia mai stato niente con Cagla. Cagla gli chiede di uscire dalla sua vita proponendogli di pagarlo, ma lui rifiuta.

Esra assiste alla scena da lontano, ma non riesce a sentire cosa si stiano dicendo, tantomeno a scoprire l'identità di quest'uomo misterioso. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

