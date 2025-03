La puntata del 27 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 27 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra costringe Ozan a lasciare casa. L'uomo passa così la notte dalla madre.

Il giorno seguente, Ozan, fa di tutto per convincere la moglie a riaccoglierlo.

Elif decide di trasferirsi a Smirne, ma non ha il coraggio di salutare tutti di persona. Allora parte nel cuore della notte.

Esra scopre il vero motivo della partenza di Elif e ne parla con Ekrem e Ozan. Insieme decidono di recarsi a Smirne per parlare con Elif e cercare di riportarla a casa.

