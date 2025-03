La puntata del 26 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 26 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra non ricorda ancora nulla e Ozan cerca di riportarla lentamente alla sua vita di prima.

Ozan tenta di farla ingelosire, mostrandosi particolarmente affettuoso con la modella Andrea, ma a Esra non importa e, anzi, dichiara alle amiche di non provare nulla per Ozan.

Non riuscendo a ricordare, Esra propone allora di creare nuovi ricordi con Ozan per far scattare nuovamente la scintilla.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

