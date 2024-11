La puntata del 25 novembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 25 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan prova ancora dei sentimenti per Esra ma non lo vuole ammettere.

Quando viene a sapere che Esra e Cinar sono stati messi in squadra insieme al lavoro, si risente molto. Nota infatti che i due vanno molto d'accordo e teme che possa nascere qualcosa.

A Cinar viene in mente l'idea di mettere sull'app il ristorante di Menekse così da fargli pubblicità. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

